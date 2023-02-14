Власти обещают улучшить качество железнодорожных пассажирских перевозок

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Правительство будет заключать контракты с операторами железнодорожного пассажирского транспорта для предоставления населению качественных услуг по доступной цене.

Таким образом, компании, на которые будут возложены обязательства по местному железнодорожному пассажирскому транспорту, будут перевозить пассажиров по маршрутам, установленным исполнительной властью, обеспечивая высадку/посадку пассажиров на всех железнодорожных станциях, в том числе в географических районах, где ГП «Железная дорога Молдовы» больше не предоставляет услуги пассажирских перевозок или обеспечивает движение поездов с уменьшенным количеством железнодорожных рейсов, передаёт moldpres.md.

Во втором полугодии текущего года планируется запустить конкурс, после чего правительству будет предложено принять согласованные условия и заключить контракты по обязательствам по оказанию государственных услуг на срок до 15 лет.

Договор, который предстоит обсудить с потенциальными операторами, предусматривает, что железнодорожные компании будут вводить в эксплуатацию современный подвижной состав, оборудованный удобной мебелью, системами кондиционирования, помещениями, доступными для людей с ограниченными возможностями, санитарными зонами, устройствами, отображающими местонахождение поезда и данными о следующей станции.

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