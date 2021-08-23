Власти не будут отменять парад, несмотря на рост числа случаев коронавируса

0

Несмотря на то, что за последние недели число случаев коронавируса в Молдове, в том числе, летальных исходов существенно выросло, а коэффициент заражаемости также стал выше, власти не станут отменять объявленный на 27 августа Майей Санду парад. К участию в нём допустят только вакцинированных граждан, сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко.

Она добавила, что число приглашённых должно быть ограничено, а гости должны быть в масках и соблюдать дистанцию не менее 1 м.

Остаются в силе и другие мероприятия по случаю августовских праздников, но их можно проводить только до 17.00. Все участники и зрители должны носить маски и находиться друг от друга на расстоянии.

Ранее мы писали, что парад по случаю Дня независимости обойдётся госказне в несколько миллионов леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.