Власти не будут отменять парад, несмотря на рост числа случаев коронавируса

Власти не будут отменять парад, несмотря на рост числа случаев коронавируса

Несмотря на то, что за последние недели число случаев коронавируса в Молдове, в том числе, летальных исходов существенно выросло, а коэффициент заражаемости также стал выше, власти не станут отменять объявленный на 27 августа Майей Санду парад. К участию в нём допустят только вакцинированных граждан, сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко.  

Она добавила, что число приглашённых должно быть ограничено, а гости должны быть в масках и соблюдать дистанцию не менее 1 м.

Остаются в силе и другие мероприятия по случаю августовских праздников, но их можно проводить только до 17.00. Все участники и зрители должны носить маски и находиться друг от друга на расстоянии.

Ранее мы писали, что парад по случаю Дня независимости обойдётся госказне в несколько миллионов леев.

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