Власти муниципия разработали стратегию развития молодёжного сектора

Власти муниципия разработали стратегию развития молодёжного сектора

Столичная примария разработала Муниципальную стратегию развития молодёжного сектора на 2021-2026 годы.

Это первый документ подобного рода, цель которого – развивать и укреплять молодёжный сектор в течение следующих шести лет, пишет moldpres.md. Так, планируется создание соответствующей среды, обеспечивающей личностное и профессиональное развитие каждого молодого человека, в том числе в группах с ограниченными возможностями; предоставление возможностей для участия в процессах принятия решений; доступ молодёжи к широкому и разнообразному спектру молодёжных услуг.

Документ подлежит рассмотрению департаментами и дирекциями примарии Кишинёва на предмет доработки и внесения изменений. После разработки Плана действий Стратегии и сметы расходов документ будет представлен в муниципальный совет Кишинёва.

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