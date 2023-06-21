Власти Молдовы запросили у НАТО системы ПВО и противоракетные средства

Власти Молдовы запросили у НАТО системы ПВО и противоракетные средства

Минобороны страны подготовило список вооружений и военного оборудования, которое, как полагают в Кишинёве, могут понадобиться для укрепления обороноспособности республики. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

По его словам, в перечне присутствуют запросы на передачу РМ систем противовоздушной обороны и средств противоракетного применения.

Джоанэ при этом подчеркнул, что Кишинёв может рассчитывать на оказание помощи со стороны НАТО и Европейского союза, так как имеет статус партнёра с исключительной политической и практической поддержкой.

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