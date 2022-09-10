Власти Молдовы запретили полёты из Кишинёва в Москву

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Air Moldova не сможет возобновить с 1 октября полёты из Кишинёва в Москву и обратно. Орган гражданской авиации сегодня принял решение, запрещающее национальным авиаперевозчикам совершать рейсы в Российскую Федерацию. Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Как отметили в ОГА, запрет был введён “в целях безопасности”.

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