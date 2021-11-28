Власти Молдовы вводят новые меры в связи с распространением в мире нового штамма коронавируса

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Граждане Молдовы, прибывающие в страну из восьми государств на юге Африки (Южная Африка, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия, Эсватини и Малави), будут обязаны находиться на карантине 14 дней. Соответствующее решение приняла сегодня Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью в связи с распространением в мире нового штамма коронавируса.

Карантин можно будет прервать на 7-й день в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста. В то же время доступ в страну иностранцев, которые за последние 14 дней бывали в этих государствах, в Молдову запрещён.

Члены комиссии также обсудили вероятность последующего применения дополнительных мер по отношению к гражданам, прибывающим из стран с высоким риском передачи нового штамма. Население просят по возможности избегать путешествий в государства, в отношении которых были введены ограничения, а также в те страны, где уже был обнаружен “омикрон”-штамм.

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