Власти Молдовы ограничили пребывание украинских беженцев в стране

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы разрешила иностранцам, имеющим право на временную защиту, находиться в республике только 90 дней в течение полугода, сообщила пресс-служба правительства.

– Члены комиссии решили, что с 15 мая срок пребывания на территории Молдовы лиц, имеющих право на временную защиту, будет составлять 90 дней в течение полугода, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства республики.

Срок пребывания украинцев в РМ будет исчисляться с этого дня, но без учёта проведённого до этого в Молдове времени. Таким образом, было отменено предыдущее положение, согласно которому беженцы из Украины пользовались определёнными льготами. Им разрешалось находиться на территории страны на время действия режима ЧП, а также ещё 90 дней после его окончания. При этом отмечается, что претенденты на временную защиту по-прежнему смогут воспользоваться упрощёнными условиями трудоустройства.

При подаче заявления на вид на жительство также есть некоторые нововведения. Документ нельзя будет получить без предъявления справки об отсутствии судимости.

Ранее власти РМ обязали всех владельцев транспортных средств, не зарегистрированных в Республике Молдова, которые въезжают на территорию страны или следуют транзитом с Украины, платить обязательный налог за пользование дорогами (виньетка). С 10 января молдавская дорожная полиция уже начала штрафовать украинских водителей, игнорирующих это требование.

Напомним, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в марте опубликовало статистику, в соответствии с которой с конца февраля 2022 года Молдова приняла порядка 107 277 граждан Украины. По данным МВД РМ, более 10 тысяч из них запросили убежище. Легально трудоустроились около 1000 человек, передаёт mybusiness.md.

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