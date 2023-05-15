Власти Молдовы инициируют процедуру выхода из Соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ (ВИДЕО)

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Об этом на брифинге для прессы объявил Игорь Гросу.

– После многих дискуссий с гражданами на местах, в парламентской фракции ПДС, после консультаций с президентом страны и представителями правительства я объявляю о решении инициировать процедуру выхода Республики Молдова из Конвенции о Межпарламентской Ассамблее СНГ. Спустя 30 лет стало совершенно ясно, что включение Молдовы в структуры СНГ не помогло нам решить приднестровский конфликт, не помогло вывести российскую армию с территории нашей страны, не защитило нас от экономических эмбарго, не защитило от энергетического шантажа посреди зимы, от угроз и враждебных высказываний. После того, как Россия напала на Украину, СНГ больше не может называться «содружеством», — заявил Игорь Гросу.

Спикер добавил, что, согласно процедурам, на ближайшем очередном заседании Постоянного бюро он внесёт предложение обратиться к премьер-министру Дорину Речану с ходатайством подготовить законодательную инициативу о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ. Гросу уточнил, что это только первый шаг, но последуют и другие.

Напомним, ранее парламентское большинство в двух чтениях проголосовало за денонсацию соглашений, касающихся деятельности в Молдове телеканала СНГ «Мир».

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