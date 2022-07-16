Власти Молдовы и Румынии договорились об использовании беспилотников для пограничного контроля

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Представители Пограничной полиции Молдовы и Румынии обсудили на совместном совещании ситуацию на молдавско-румынской границе. В этом контексте молдавская сторона предложила использовать беспилотные летательные аппараты для пограничного контроля.

По данным Пограничной полиции, ведомство находится в процессе разработки компонента воздушного наблюдения, а на следующий период планируется оснастить подразделения беспилотными летательными аппаратами. Румынская сторона, в свою очередь, подчеркнула, что использование летных систем облегчает воздушную разведку труднодоступных районов и повышает эффективность работы оперативных групп, передает moldpres.md.

В то же время стороны оценили текущую ситуацию на границе, проводимую совместную деятельность по управлению миграционным кризисом, порожденным войной в Украине, а также борьбу с трансграничной преступностью. Стороны также подтвердили важность сохранения и развития добрососедских отношений и двустороннего сотрудничества.

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