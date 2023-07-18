Власти Молдовы хотят активизировать политический диалог с НАТО

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Власти РМ хотят активизировать политический диалог и практическое сотрудничество с Североатлантическим альянсом. Молдова заинтересована в максимальном использовании возможностей, предоставляемых НАТО государствам-партнёрам в рамках различных программ и инструментов сотрудничества. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Руслан Болбочан на брифинге, посвящённом результатам Саммита НАТО в Вильнюсе.

Госсекретарь заявил, что приглашение Республики Молдова на саммит НАТО отражает важность для Альянса партнёрства с Республикой Молдова и безопасности нашей страны.

– Война, начатая Российской Федерацией против Украины, серьёзно влияет на все аспекты безопасности Республики Молдова. Вот почему реакция западных государств на агрессию Российской Федерации очень важна, – заявил Болбочан.

По его словам, на саммите государства НАТО ясно дали понять, что не признают новых границ на европейском континенте, а утверждённые решения приближают Украину к достижению цели вступления в НАТО и очень важны для будущего соседней страны, а также для региональной безопасности и для Республики Молдова, на которую напрямую влияет всё, что происходит в регионе, передаёт ipn.md.

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