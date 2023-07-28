Власти Молдовы денонсируют ещё два соглашения с СНГ

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Постоянная парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила денонсацию ещё двух договоров с СНГ. Это Соглашение о сотрудничестве в области охраны труда, подписанное в Москве 9 декабря 1994 года, а также Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, подписанное в Москве 13 марта 1992 года, и протокол к нему.

Оба договора признаны устаревшими. Власти считают, что их отмена не повлечёт за собой каких-либо последствий, а при необходимости Молдова заключит двусторонние соглашения вместо отменённых.

Окончательные решения по обоим договорам будут приняты на заседании парламента.

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