Власти могут снова объявить в Молдове чрезвычайное положение

Власти могут снова объявить в Молдове чрезвычайное положение

Премьер-министр Наталья Гаврилица допускает такой вариант, если число новых случаев коронавируса резко вырастет. Об этом она заявила в ходе передачи на радио. 

– Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью решила, что если в Молдове будет более 350 случаев коронавируса на 100 тысяч населения, правительству и парламенту будет рекомендовано ввести чрезвычайное положение, – сказала она, пишет deschide.md. 

На данный момент в Молдове действует ЧП в области здравоохранения.

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