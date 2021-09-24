Власти могут снова объявить в Молдове чрезвычайное положение

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Премьер-министр Наталья Гаврилица допускает такой вариант, если число новых случаев коронавируса резко вырастет. Об этом она заявила в ходе передачи на радио.

– Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью решила, что если в Молдове будет более 350 случаев коронавируса на 100 тысяч населения, правительству и парламенту будет рекомендовано ввести чрезвычайное положение, – сказала она, пишет deschide.md.

На данный момент в Молдове действует ЧП в области здравоохранения.

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