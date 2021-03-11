Власти Кишинева опубликовали стратегию развития альтернативного транспорта

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Власти муниципия Кишинев опубликовали Стратегию развития инфраструктуры альтернативного транспорта в столице на 2020-2026 годы.

В документе говорится о необходимости создания альтернативной транспортной инфраструктуры, ее преимуществах, необходимых шагах и изменениях в законодательном поле. Стратегия в значительной степени основана на данных, собранных в ходе опроса, проведенного в сентябре 2020 года, в котором приняли участие более 2 тыс. респондентов. Согласно результатам опроса, 95% воспользовались бы альтернативным транспортом, если бы имели необходимую инфраструктуру, передаёт moldpres.md.

Стратегия предусматривает: создание сети маршрутов для велосипедистов общей протяженностью 200 км в Кишиневе; изменение отношения жителей к альтернативному транспорту; увеличение количества людей, пользующихся велосипедами как повседневным транспортом, до 1% (6 360 жителей); увеличение количества парковок для велосипедов возле общественных мест.

Предложения гражданского общества по усовершенствованию этой стратегии обсудят 13 марта в ходе общественных консультаций.

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