Власти изучат обстоятельства вырубки деревьев в заповеднике “Plaiul Fagului”

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Комиссия, созданная Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, рассмотрит обстоятельства вырубки деревьев на охраняемой территории, расположенной в Унгенском районе.

Результаты работы комиссии будут обнародованы, и, в зависимости от них, будут уведомлены органы уголовного преследования и предложены изменения для улучшения управления лесохозяйственными работами, передаёт moldpres.md.

– Защита окружающей среды со всеми вытекающими отсюда последствиями является приоритетной задачей министерства. Мнение граждан имеет значение, и мы призываем вас продолжать наблюдать, контролировать и сообщать о незаконных действиях, которые имеют место в лесах, – говорится в сообщении ведомства.

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