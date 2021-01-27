Власти изучат обстоятельства вырубки деревьев в заповеднике “Plaiul Fagului”

Власти изучат обстоятельства вырубки деревьев в заповеднике “Plaiul Fagului”

Комиссия, созданная Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, рассмотрит обстоятельства вырубки деревьев на охраняемой территории, расположенной в Унгенском районе.

Результаты работы комиссии будут обнародованы, и, в зависимости от них, будут уведомлены органы уголовного преследования и предложены изменения для улучшения управления лесохозяйственными работами, передаёт moldpres.md.

– Защита окружающей среды со всеми вытекающими отсюда последствиями является приоритетной задачей министерства. Мнение граждан имеет значение, и мы призываем вас продолжать наблюдать, контролировать и сообщать о незаконных действиях, которые имеют место в лесах, – говорится в сообщении ведомства. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md