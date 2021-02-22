Власти Израиля разрешили чартерный рейс из Молдовы и обратно

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В порядке исключения израильские власти разрешили чартерный рейс Кишинёв – Тель-Авив – Кишинёв. Он будет выполнен 23 февраля компанией Air Moldova.

По данным посольства РМ в Израиле, компания Air Moldova свяжется со всеми пассажирами, которые купили билеты на рейсы, отменённые ранее. В ведомстве также уточнили, что попасть в аэропорт Бен-Гурион можно только при наличии справки об отрицательном результате теста на коронавирус, действительной в течение 72 часов.

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