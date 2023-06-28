Власти хотят привлечь в Молдову трудовых мигрантов из ЕС

Власти хотят привлечь в Молдову трудовых мигрантов из ЕС

Власти хотят привлечь в Молдову трудовых мигрантов из 27 стран Евросоюза и упростить их трудоустройство. Так, планируется разрешить иностранным студентам работать не 10, а 30 часов в неделю. 

Кроме того, иностранцам, которые приезжают в Молдову на срок до 90 дней, разрешат работать здесь на основании визы, права пребывания или права на временное пребывание. Им не нужно будет предварительно получить право на временное пребывание или временный вид на жительство. Это касается граждан США, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Японии, Украины, Турции, Грузии, Армении, Азербайджана и Балканских государств, передаёт yellowpages.md.

Отметим, либерализация доступа к работе для граждан ЕС — это одна из мер, которая была необходима Молдове для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

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