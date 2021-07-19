Власти будут штрафовать владельцев участков, на которых не уничтожают амброзию

Власти будут штрафовать владельцев участков, на которых не уничтожают амброзию

Примар муниципия Ион Чебан на сегодняшнем онлайн-заседании глав муниципальных служб потребовал штрафовать лиц, на чьих участках растёт амброзия.

Недопустимо, чтобы амброзия росла на землях, находящихся в ведении некоторых школ. Я требую, чтобы надзорные учреждения применяли штрафы ко всем физическим или юридическим лицам, на территории которых растёт амброзия. Возможно, таким образом придёт осознание, что это растение представляет реальную опасность для аллергиков, – сказал градоначальник.

Он попросил администрацию муниципального предприятия “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями” обсудить с примарами пригородов столицы, населённых пунктов, где есть участки с амброзией, тему искоренения этого растения.

Директор ассоциации Сергей Карп уточнил, что в столице амброзию уничтожают гербицидами. Для этого на прошлой неделе обработано около 1,6 га на территории города, пишет moldpres.md.

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