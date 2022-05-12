Власть продолжает отказывать аграриям в помощи: проект БКС не включили в повестку заседания парламента (ВИДЕО)

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Парламентское большинство отказало во включении в повестку заседания парламента законопроекта фракции БКС, предусматривающего полный возврат акцизов на топливо сельхозпроизводителям.

Депутат Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряк напомнил, что эта инициатива была зарегистрирована ещё в марте. С тех пор стоимость солярки непрерывно растёт.

– Если на момент регистрации проекта цена составляла около 22 леев, то сегодня – 28. Аграриям нужна помощь, правительство предложило возврат 30% от акцизов: это около 88-89 банов. А это даже не 3 литра солярки из 100, которые в среднем тратятся в год на обработку одного га земли. Настоятельно просим включить в повестку дня этот проект, так как помимо топлива у аграриев есть и другие потребности. Хотя бы минимальная помощь нужна, чтобы осенью не возникло угроз в отношении продовольственной безопасности, – сказал он.

Парламентское большинство выступило против.

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