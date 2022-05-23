Власть продолжает бороться с оппозицией вместо того, чтобы решать проблемы страны: вице-председатель фракции БКС заявил о запугивании и давлении в свой адрес

– Уважаемые правители, если вам не нравится отражение в зеркале, не боритесь с зеркалом, а работайте над улучшением отражения! В отличие от представителей власти, которые всю жизнь были госчиновниками и теперь живут в роскошных домах, записанных на родителей, я и моя семья работали в частном секторе, способствуя поступлениям в госбюджет в виде налогов, и продолжаем делать это до сих пор. Желаю прокурорам удачи в этой работе без результата, однако хотелось бы, чтобы они сконцентрировались на настоящих делах, нанесших государству ущерб на миллионы. В то же время призываю власть в эти сложные для нашей страны времена консолидировать общество, а не разъединять его по политическим мотивам. В любых ситуациях мы всегда выступали за диалог и сотрудничество в интересах Республики Молдова, – подчеркнул Корнелиу Фуркулицэ.