Власть продолжает бороться с оппозицией вместо того, чтобы решать проблемы страны: вице-председатель фракции БКС заявил о запугивании и давлении в свой адрес

“Шьют” дело ещё на одного депутата от оппозиции? Вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ сообщил на своей странице в соцсети о начатых в его отношении прокурорами проверках. Как сообщил Фуркулицэ, объектом изучения стала его деятельность с 2010 года, несмотря на то, что депутатом по спискам ПСРМ он стал только в 2014 году. Социалист уверен: власти хотят запугать его, так как он является вице-председателем крупнейшей оппозиционной фракции, а также основателем ряда СМИ.

– Уважаемые правители, если вам не нравится отражение в зеркале, не боритесь с зеркалом, а работайте над улучшением отражения! В отличие от представителей власти, которые всю жизнь были госчиновниками и теперь живут в роскошных домах, записанных на родителей, я и моя семья работали в частном секторе, способствуя поступлениям в госбюджет в виде налогов, и продолжаем делать это до сих пор. Желаю прокурорам удачи в этой работе без результата, однако хотелось бы, чтобы они сконцентрировались на настоящих делах, нанесших государству ущерб на миллионы. В то же время призываю власть в эти сложные для нашей страны времена консолидировать общество, а не разъединять его по политическим мотивам. В любых ситуациях мы всегда выступали за диалог и сотрудничество в интересах Республики Молдова, – подчеркнул Корнелиу Фуркулицэ.