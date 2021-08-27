Власть ПДС указала людям на их место: смотреть парад Санду граждане будут за забором (ВИДЕО)

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Новая власть – старые нравы. Жителям страны в очередной раз указали на их место – наблюдать за парадом и концертом, устроенными руководством, люди будут за забором.

В последний раз ограждение на День независимости устанавливали в 2018 году – во времена режима Плахотнюка, напоминает Factor news.

Напомним, что из-за тумана президенты Украины и Румынии ещё не приземлились в Кишинёве, а начало мероприятий было отложено на час.

Фото: “Комсомольская правда в Молдове”, видео: Factor news.

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