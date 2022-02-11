Власть PAS освистана по всей стране. Партия «ШОР» организовала флешмобы одновременно в десяти городах

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Флешмоб в национальном масштабе. Сотни людей протестовали одновременно в десяти городах страны в знак протеста против беспрецедентного повышения цен последнего времени. Акция была организована Партией «ШОР» и проходила перед офисами PAS или административными зданиями, управляемыми представителями правящего формирования.

Флешмоб охватил города Бельцы, Оргеев, Тараклия, Чимишлия, Криулень, Дрокия, Флорешть, Глодень, Сынджерей и Теленешть. Участники привезли с собой макеты Майи Санду, Игоря Гросу и Михая Попшоя, чтобы напомнить им, как они протестовали против подорожания газа, когда были в оппозиции, хотя тогда цена была в три раза ниже.

«Когда-то эти люди организовывали аналогичные акции протеста и очень возмущались подорожанием газа. Кричали, что этого нельзя допускать. И что мы видим сегодня? Все, их ничего больше не беспокоит, все у них в порядке. В парламенте тепло, в президентуре тоже, покупают цветы на 100 тыс. леев. У них нет проблем, если кто-то умрет или не сможет оплатить свои счета – их это не касается, им будет все равно, даже если завтра все школы закроются. У Майи Санду, Игоря Гросу, Попшоя, Литвиненко есть все необходимое, у них нет причин беспокоиться», – заявила депутат от Партии «ШОР» Марина Таубер, которая участвовала в акции, организованной перед Бельцкой примэрией. Участники, пришедшие туда в большом количестве, скандировали антиправительственные лозунги и требовали отставки президента Майи Санду и ее кабмина.

И в Оргееве много людей собрались перед офисом PAS, чтобы выразить свое недовольство.

«Цены растут как на дрожжах. Вчера я прочитал новость о том, что наша страна занимает второе место в Европе по уровню подорожания. В этом виноваты не кто иные, как Майя Санду и ее гарвардские “профессионалы”. Я хорошо помню 90-е годы, когда моя мама наливала теплую воду в бутылку и засовывала мне ее под одеяло, чтобы я не замерз, когда делал уроки при свече, потому что свет включали только на несколько часов в день. Также помню, как мы сушили сухари из хлеба на случай голода. Сегодня власти хотят вернуть те времена», – заявил один из организаторов флешмоба перед офисом PAS в Оргееве Анатол Нямцу.

«Этой акцией мы хотим сказать этим самозванцам, этим невеждам у власти, что люди готовы приехать в Кишинев к президентуре, к парламенту, чтобы попросить их уйти и перестать издеваться над этим народом», – отметил Роман Никоарэ в рамках акции, организованной перед Флорештским районным советом.

Аналогичные акции, организованные Партией «ШОР», проводились в течение всей недели. Люди протестовали перед хлебобулочным предприятием Franzeluţa, перед офисом MoldovaGaz и перед президентской виллой в Кондрице.

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