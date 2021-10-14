Власть наступает на те же грабли, – Додон

0

“Власть наступает на те же грабли”, – так председатель ПСРМ Игорь Додон отреагировал на отказ президента Молдовы Майи Санду участвовать в заседаниях Совета глав государств СНГ и высшего Евразийского экономического совета (высший наднациональный орган ЕАЭС).

Додон напомнил, что по его просьбе в мае 2018 года Республика Молдова стала первой страной, получившей статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

– Считаю, что участие руководства Молдовы в мероприятиях в рамках ЕАЭС крайне важно и необходимо. Это отличная платформа для продвижения и решения экономических вопросов в интересах страны, включая энергетические, – подчеркнул лидер ПСРМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.