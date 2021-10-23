Власть капитулировала: на мемориале снова горит Вечный огонь

Власть капитулировала: на мемориале снова горит Вечный огонь

Вчерашнее решение властей погасить Вечный огонь возмутило большинство граждан. Сотни молодых людей, включая депутатов БКС и активистов “Молодой гвардии”, пришли накануне на Мемориал воинской славы со свечами в знак протеста действиям руководства страны. Вскоре Вечный огонь вновь был зажжён. 

Премьер-министр РМ Наталья Гаврилица назвала произошедшее “технической неисправностью”.

– Насколько мне известно, это не связано с экономией газа, – ответила премьер-министр на вопрос ведущего в эфире Moldova 1. 

Был ли “технической неисправностью” и пресс-релиз Министерства обороны, в котором сообщалось об этом решении, Гаврилица не сказала.

Председатель ПСРМ Игорь Додон предложил “патриотам и настоящим гражданам нашей страны сделать всё возможное, чтобы Вечный огонь горел и дальше на мемориале “Вечность”.

– Сегодня вечером наши депутаты и “Молодая гвардия” принесли свечки, а с завтрашнего дня мы купим несколько баллонов газа и будем поддерживать Вечный огонь! Это наша обязанность перед отцами и дедами. Мы помним, мы гордимся! – подчеркнул он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md