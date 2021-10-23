Власть капитулировала: на мемориале снова горит Вечный огонь

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Вчерашнее решение властей погасить Вечный огонь возмутило большинство граждан. Сотни молодых людей, включая депутатов БКС и активистов “Молодой гвардии”, пришли накануне на Мемориал воинской славы со свечами в знак протеста действиям руководства страны. Вскоре Вечный огонь вновь был зажжён.

Премьер-министр РМ Наталья Гаврилица назвала произошедшее “технической неисправностью”.

– Насколько мне известно, это не связано с экономией газа, – ответила премьер-министр на вопрос ведущего в эфире Moldova 1.

Был ли “технической неисправностью” и пресс-релиз Министерства обороны, в котором сообщалось об этом решении, Гаврилица не сказала.

Председатель ПСРМ Игорь Додон предложил “патриотам и настоящим гражданам нашей страны сделать всё возможное, чтобы Вечный огонь горел и дальше на мемориале “Вечность”.

– Сегодня вечером наши депутаты и “Молодая гвардия” принесли свечки, а с завтрашнего дня мы купим несколько баллонов газа и будем поддерживать Вечный огонь! Это наша обязанность перед отцами и дедами. Мы помним, мы гордимся! – подчеркнул он.

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