Власть без памяти

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О том, как PAS раскалывает общество

Правительство отказалось включить День освобождения Молдавии от фашистских оккупантов в список праздников.

Беспредельный цинизм

Группа депутатов парламента от Блока коммунистов и социалистов выдвинула законодательную инициативу за № 200 от 24.08.2021 года, в которой предложила 24 августа признать праздничным днём и внести его в п. 1 Постановления парламента № 433 от 26.12.1990 г. «О днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова».

17 ноября этот вопрос Министерство образования и науки вынесло для обсуждения на заседание правительства. В пояснительной записке к проекту говорилось, что в действующем парламентском постановлении уже есть две праздничные даты, позволяющие сохранять память о воинах, павших во Второй мировой войне, – «День памяти жертв фашизма» (22 июня) и «День Победы и памяти героев, погибших за независимость Родины» (9 мая).

В Минобразования считают: если эти два праздника уже есть в законе, то третий не стоит вносить. Помимо этого, как заметил, представляя проект, министр образования Анатолий Топалэ, «инициативы в области укрепления исторической памяти, какими бы они ни были, не должны вызывать антагонизм в обществе, а должны быть нацелены на согласованный подход как прочную основу для гражданского мира и доброго взаимопонимания».

«Мы также считаем, что для взвешенного рассмотрения исторического значения даты 24 августа 1944 г. необходимо учитывать не только бесспорные военные аспекты победы Красной Армии над румынско-немецкими войсками, но и ужасающие последствия установления тоталитарного сталинского режима для населения бывшей Молдавской ССР – депортации, голод, принудительная коллективизация, индустриализация советского образца, церковные гонения, идеологическая цензура, насильственная мобилизация молодёжи на трудовые стройки и др. Рассматриваемая законодательная инициатива доказывает односторонний подход, игнорирующий драматические и трагические страницы нашей современной и недавней истории, а также передовой европейский опыт в этой области, рискуя поставить под угрозу социальную и политическую сплочённость и равновесие», – такой странный отзыв дало Минобразования.

Нельзя отрицать очевидное: существование независимого молдавского государства и того, на чьей стороне в годы ВОВ воевали молдаване, и кто кого освобождал в 1944 году.

Помните через века

Доктор философии, историк и политолог Борис Шаповалов охарактеризовал отказ правительства включить День освобождения Молдавии от фашистской оккупации «беспредельным цинизмом с профашистским душком». Политолога возмутило то, что действующая власть сконцентрировалась на негативных сторонах жизни из советского прошлого. Политолог не отрицает, что в истории Молдавии были тяжёлые, драматические времена, но это не значит, что всё было плохо.

– Нельзя отрицать очевидное: существование независимого молдавского государства и того, на чьей стороне в годы ВОВ воевали молдаване, и кто кого освобождал в 1944 году, – аргументирует историк Шаповалов. – Нюрнбергский трибунал и румынский суд над военными преступниками Ионом Антонеску и его фашистскими соратниками давно всё чётко и ясно определили. 24 августа 1944 года для абсолютного большинства жителей Молдовы – это День освобождения от фашистской оккупации. Для нас этот день – праздничный. А если для правительства партии PAS это не праздник, то возникает очень большой вопрос о том, а что это за правительство и кто работает в молдавском Министерстве образования?

Председатель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович считает, что это вполне ожидаемое решение действующей власти, которая способна в целях экономии погасить Вечный огонь, чествовать военных преступников и фашистских оккупантов, но не сумевшей разобраться за 30 лет в своём прошлом.

– Лежащие в молдавских полях неизвестные советские солдаты отдавали свои жизни за ОСВОБОЖДЕНИЕ этой страны, и благодарный молдавский народ не имеет права это забывать, – убеждён А. Петрович.

Анастасия Погодина