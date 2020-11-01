Влах – жителям Гагаузии: Голосуйте за тех, кто с уважением относится к нашему региону (ВИДЕО)

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За стабильность и продолжение позитивных изменений проголосовала на выборах президента Молдовы башкан Гагаузии Ирина Влах. Она призвала жителей региона прийти на избирательные участки и голосовать за тех кандидатов, которые знают проблемы и с уважением относятся к жителям Гагаузии.

Ирина Влах отдала свой голос «за стабильность и продолжение позитивных изменений на территории автономии». Она призвала жителей автономии, несмотря на погоду, «обязательно воспользоваться своим правом и прийти на избирательные участки», передаёт gagauzinfo.md.

– Я уверена в том, что все те положительные изменения, которые были у нас в Гагаузии, должны быть продолжены. Призываю всех жителей автономии голосовать за стабильность, за мир, благополучие и взаимопонимание в нашей стране. За тех, кто не понаслышке и хорошо знает Гагаузию, наши проблемы и с уважением относится к нашему региону, – сказала Ирина Влах.

Напомним, сегодня в Молдове проходят президентские выборы.

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