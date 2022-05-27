Влах об аресте Додона: Телевизионная юстиция вернулась

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Политики в Молдове не научились политической культуре и вежливости, заявила башкан Гагаузии Ирина Влах, комментируя предъявленные в адрес экс-президента Молдовы Игоря Додона обвинения и помещение его под домашний арест на 30 дней.

Глава Гагаузии сказала, что она всегда плохо относилась к «телевизионной юстиции».

– Сейчас сложилось впечатление, что мы вернулись во времена Плахотнюка, когда прокуроры работали на интересы одной политической партии и занимались расправой над оппозицией и оппонентами, – сказала Влах.

Башкан подчеркнула, что к экс-президенту страны у разных слоев общества разное отношение, однако его виновность может доказать только суд.

– Красной линией здесь прослеживается сила, которая хочет показать, что господин Додон виновен, хочет показать его виновным и оскорбленным, – добавила башкан.

В продолжение темы Ирина Влах заявила, что, будучи экс-главой государства, Игорь Додон должен пользоваться уважением, а выбранный в отношении него «сценарий» она назвала «ошибочным и преступным».

– Такой же сценарий применялся в отношении господина Стояногло, – сказала Ирина Влах, пишет gagauzinfo.md.

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