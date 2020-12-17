Влах о принятии законов о Гагаузии: Это большой прогресс

Башкан Гагаузии Ирина Влах приветствует принятие во втором чтении поправок в Закон «Об административно-территориальном устройстве» и в Закон «О местном публичном управлении». Это большой прогресс, учитывая, что проекты были разработаны ещё в 2016-м году при поддержке группы европейских экспертов, отметила она на своей странице в соцсети.

Проекты основаны на лучшем европейском опыте и являются важной ступенью в демократическом развитии Молдовы и Гагаузской Автономии в составе Республики Молдова, добавила Влах.