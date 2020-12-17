Влах о принятии законов о Гагаузии: Это большой прогресс

Башкан Гагаузии Ирина Влах приветствует принятие во втором чтении поправок в Закон «Об административно-территориальном устройстве» и в Закон «О местном публичном управлении». Это большой прогресс, учитывая, что проекты были разработаны ещё в 2016-м году при поддержке группы европейских экспертов, отметила она на своей странице в соцсети.
Проекты основаны на лучшем европейском опыте и являются важной ступенью в демократическом развитии Молдовы и Гагаузской Автономии в составе Республики Молдова, добавила Влах.
– Вызывает разочарование тот факт, что проекты были политизированы партиями, представленными в парламенте, и не получили широкой поддержки депутатов всех фракций. Также сожалею, что не получил поддержку во втором чтении третий законопроект о внесении поправок в Закон «Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)», разработанный на платформе Межпарламентской рабочей группы, сформированной из депутатов Парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии с помощью национальных и европейских экспертов, – подчеркнула она.
Разработка проектов стала возможной благодаря финансовой помощи, предоставленной Посольством Швеции в Республике Молдова.
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