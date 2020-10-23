Влах: Мы создаем хорошую основу для развития Гагаузской автономии и всей страны

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Гагаузская автономия – открытый, динамичный и привлекательный для бизнеса регион, заявила башкан Ирина Влах, приветствуя гостей шестого инвестиционного форума “Invest Gagauzia”, который стартовал сегодня в Комрате.

Глава автономии подчеркнула, что усилия властей Гагаузии направлены на привлечение инвестиций, а миссия форума направлена на то, чтобы “помочь людям лучше узнать Гагаузию”, пишет gagauzinfo.md.

– Мы привлекаем инвестиции и развиваем экономические направления. Создаем промышленные хабы. Развиваем социальную инфраструктуру – школы, детские сады и медицинские учреждения. Мы развиваем систему водопроводов и газопроводов. Строим дороги и мосты, – отметила башкан.

Ирина Влах отметила, что все эти проекты реализуются в сотрудничестве с правительством страны и международными партнерами.

– В этом году при поддержке Gравительства Турецкой Республики мы строим стадион. В ноябре мы начинаем строительство Индустриального колледжа, который будет ежегодно обучать десятки ИТ-инженеров и специалистов. Таким образом вместе мы создаем хорошую основу для развития нашего региона и страны, – резюмировала Влах.

Башкан обратилась также с призывом к участникам форума “поверить в Гагаузию”. Мероприятие продлится два дня – 23 и 24 октября. Подробнее о нём можно узнать здесь