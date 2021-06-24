Владимир Воронин уличил американского посла во вмешательстве в дела Молдовы

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Посол США в Кишинёве Дерек Хоган пытается оказать давление на государственные институты в интересах определённых политических групп и должностных лиц Республики Молдова. Такая деятельность не предусмотрена Венской Конвенцией о дипломатических сношениях. Об этом говорится в открытом письме председателя Партии коммунистов Владимира Воронина американскому дипломату.

Политик считает, что посол США проявляет чрезмерную активность, а по сути – вмешательство в деятельность различных государственных институтов страны, в том числе Службы информации и безопасности, Генеральной прокуратуры, Центральной избирательной комиссии, Национального банка и пр.

Многие представители молдавского общества и я лично увидели, что Вы, господин посол, пытаетесь оказать давление на государственные институты в интересах определённых политических групп и должностных лиц Республики Молдова. Такая деятельность не предусмотрена Венской Конвенцией, а – напротив – напрямую запрещается этим базовым документом. Речь, в частности, идёт о преамбуле, в которой чётко говорится: “привилегии и иммунитеты предоставляются не для выгод отдельных лиц, а для обеспечения эффективного осуществления функций дипломатических представительств как органов, представляющих государства”, — отмечает Воронин.

Политик особо остановился на визите американского дипломата в Центральную избирательную комиссию Республики Молдова, которая находится на заключительной стадии подготовки к проведению досрочных парламентских выборов.

По характеру затронутых Вами вопросов в беседе с руководством ЦИК для меня очевидно, что Ваше личное вмешательство в ход выборного процесса направлено в пользу конкретного конкурента, — отметил Воронин.

Лидер ПКРМ выразил надежду, что посол США продолжит свою деятельность в строгом соответствии с Венской Конвенцией и не будет давать поводов для подозрений в особых симпатиях к тем или иным политическим силам в Республике Молдове и во вмешательстве в ход избирательного процесса.

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