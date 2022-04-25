Владимир Воронин поблагодарил Илана Шора за то, что он доставил Благодатный огонь в Молдову: Он настоящий патриот

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Бывший президент страны, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин поблагодарил Илана Шора за то, что он помог доставить Святой Свет из Иерусалима в Молдову. Присутствуя на службе Воскресения Христова в Кафедральном соборе в центре Кишинева, Воронин заявил прессе, что Шор доказал, что он настоящий патриот и придерживается традиций и веры нашего народа.

«Благодаря нашим депутатам Илану Шору и Марине Таубер, а также другим людям стало возможным, что Благодатный огонь был привезен в Молдову уже 20-й раз подряд. Эти люди доказали, что они настоящие патриоты, что они заботятся о традициях и вере нашего народа, и они помогли доставить Святой Свет в Республику Молдова», — заявил депутат от Блока социалистов и коммунистов Владимир Воронин.

Святой свет из Иерусалима и в этом году был привезен в Республику Молдова. Чартерный рейс, которым был привезен Благодатный огонь, приземлился в Кишиневском международном аэропорту накануне Пасхи около 20.00.

Благодатный огонь был передан депутатом Партии «ШОР» Петру Жарданом священникам Христорождественского собора. Впервые в этом году Святой свет был привезен и Митрополией Бессарабии, находящейся под юрисдикцией Румынского Патриархата.

Святой свет — это чудо православия, которое происходит каждый год во время Вечерни Великой субботы. Между 12.30 и 14.30 в храме Гроба Господня сходит огонь, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.