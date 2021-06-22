Владимир Воронин и Игорь Додон возложили цветы к Вечному огню (ФОТО, ВИДЕО)

Владимир Воронин и Игорь Додон возложили цветы к Вечному огню (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин и председатель Партии социалистов Игорь Додон возложили цветы к Вечному огню на столичном Воинском мемориале «Вечность». 

Они почтили минутой молчания память всех погибших в этой страшной войне и подчеркнули важность сохранения памяти о героях, благодаря которым мы сегодня живем мирно. Кроме того, лидер ПСРМ отметил актуальность вступившего недавно в силу закона об уголовной ответственности за отрицание Холокоста и героизацию нацизма.

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