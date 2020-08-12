Владельцы патентов могут получить единовременную помощь по безработице до 30 ноября

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Национальная касса социального страхования перевела для этого 4,1 млн леев.

НКСС обращает внимание бенефициаров на то, что срок выплаты единовременного пособия по безработице был продлён до 30 ноября, пишет ipn.md. Речь идёт о держателях действительных патентов и физических лицах, осуществляющих деятельность в области торговли или оказания услуг на рынках и торговых центрах и приостановивших свою деятельность с 16 мая по 30 июня текущего года в соответствии с постановлениями Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. Они были отобраны в соответствии с информационной системой Государственной налоговой службы при условии, что в апреле 2020 года у них не было застрахованного дохода.

Бенефициары могут получить деньги у поставщиков платёжных услуг посредством банковской карты или в почтовом отделении.

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