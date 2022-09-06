Владельцы оружия могут оформить документы через автоматизированную систему

Владельцы оружия могут оформить документы через автоматизированную систему

Граждане, владеющие оружием, могут воспользоваться услугами по оформлению документов через автоматизированную информационную систему «Государственный регистр оружия». Она доступна на сайте e-arme.igp.gov.md.

Как сообщили в Главном инспекторате полиции, цель регистра – создание доступных и оптимальных условий для граждан, а также упорядочение механизма выдачи разрешительных документов в сфере гражданского оружия, пишет moldpres.md.

Так, для получения разрешительных документов у заявителя должна быть электронная подпись, которая позволит ему подключиться к порталу. Ранее выданные разрешительные документы, а также документы, необходимые для обращения в службу, будут отсканированы или сфотографированы и приложены к запросу.

Заявки будут проанализированы в течение 30 дней с даты подачи. Если заявитель соответствует всем законным условиям, ему будет выдано разрешение, которое он запрашивал.

По данным МВД, в Молдове более 61 тысячи человек владеют около 75 тыс. единиц оружия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md