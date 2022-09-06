Владельцы оружия могут оформить документы через автоматизированную систему

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Граждане, владеющие оружием, могут воспользоваться услугами по оформлению документов через автоматизированную информационную систему «Государственный регистр оружия». Она доступна на сайте e-arme.igp.gov.md.

Как сообщили в Главном инспекторате полиции, цель регистра – создание доступных и оптимальных условий для граждан, а также упорядочение механизма выдачи разрешительных документов в сфере гражданского оружия, пишет moldpres.md.

Так, для получения разрешительных документов у заявителя должна быть электронная подпись, которая позволит ему подключиться к порталу. Ранее выданные разрешительные документы, а также документы, необходимые для обращения в службу, будут отсканированы или сфотографированы и приложены к запросу.

Заявки будут проанализированы в течение 30 дней с даты подачи. Если заявитель соответствует всем законным условиям, ему будет выдано разрешение, которое он запрашивал.

По данным МВД, в Молдове более 61 тысячи человек владеют около 75 тыс. единиц оружия.

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