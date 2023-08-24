Владельцы онлайн-приложений для заказа такси будут обязаны официально регистрировать свои платформы в Молдове

Владельцы онлайн-приложений для заказа такси будут обязаны официально регистрировать свои платформы в Молдове

При этом работать через приложение смогут только те автомобили, которые зарегистрированы в реестре автотранспортных операторов. Это предусмотрено в одобренном правительством законопроекте. 

При этом Нацагентство автотранспорта будет раз в квартал получать список авто и водителей, которые работали хотя бы один раз в течение месяца. Это поможет избавиться от оказания услуг такси автомобилями без лицензии.

Изменения коснутся кассовых аппаратов и расчёта стоимости поездки, а также размера штрафов. Проект также предусматривает внесение изменений в Кодекс о правонарушениях, чтобы за нарушения, допущенные платформами или перевозчиками, можно было наказывать, передаёт yellowpages.md.

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