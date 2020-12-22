Владельцы оборудованных электроплитами квартир будут ежемесячно получать компенсацию

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Муниципальный совет Кишинёва одобрил проект, предусматривающий выплату ежемесячной компенсации в размере ста леев жителям столицы, квартиры которых оснащены электрическими плитами.

Решение касается только квартир, оборудованных электрическими варочными панелями по первоначальному проекту здания. Оно было принято в связи с тем, что семьи, проживающие в таких многоэтажках, платят за электроэнергию по тому же тарифу, что и другие граждане, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что в Кишинёве около 50 тысяч квартир не подключены к газу.

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