Владельцам животных, которые не будут убирать за питомцами, грозит штраф до 1 500 леев

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Владельцы домашних животных, которые не будут собирать их экскременты в общественных местах столицы, будут платить штраф в размере 1 200-1 500 леев. На входах в парки, скверы и на аллеях будут установлены предупреждающие информационные панно.

Положение содержится в Регламенте по содержанию домашних животных в муниципии Кишинёв, применение которого было утверждено на заседании КМС, передаёт ipn.md. Примар назначит в качестве констатирующих агентов сотрудников Отдела по контролю и защите животных в рамках ГУЖКХБ для мониторинга ситуации. Главное управление финансов обеспечит выделение финансовых средств для доработки регистра учёта животных с и без хозяина.

Также ГУЖКХБ обязуется обеспечить проверку всех автостоянок, строительных площадок, рынков сбыта домашних животных, приютов для бездомных и хозяйствующих субъектов Кишинёва в целях соблюдения регламента на основе графика, разработанного и согласованного со специализированной комиссией КМС. Ведомство будет ежеквартально сообщать специализированной комиссии о деятельности Отдела по контролю и защите животных.

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