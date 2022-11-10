Владельцам домашних хозяйств рекомендуют не допускать контакт домашних птиц и перелётных

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Дикие птицы могут являться переносчиками птичьего гриппа, поэтому домашние птицы должны быть изолированы и содержаться во дворах в курятниках, считают специалисты.

Главный ветеринарный врач зоопарка Юрий Панарин отметил, что уже заражённая домашняя птица сама борется с вирусом, но в 90% случаев через 2-3 месяца погибает. Птицы, которые выжили, остаются заразными и продолжают представлять опасность для других птиц в домохозяйстве.

Ветеринар уточнил, что болезнь может передаваться от больных птиц через выделения и экскременты или от их тушек. Наиболее подвержены этому заболеванию голуби, воробьи, фазаны, павлины, куры. У них могут проявляться неврологические симптомы, конвульсии, диарея, кашель. Ветеринар пояснил, что препаратов для лечения птиц от птичьего гриппа нет, но есть препараты, которые способствуют повышению иммунитета и могут предотвратить заражение вирусом.

Специалист уточнил, что сам по себе вирус птичьего гриппа не представляет опасности для человека, но рекомендуется соблюдать определённую осторожность, пишет ipn.md.

Шанс заразиться птичьим гриппом невелик. Но когда человеческий грипп и птичий грипп пересекаются, эта комбинация образует новые штаммы гриппа, которые заразны как для людей, так и для птиц. Такие случаи обычно бывают, когда заражённый гриппом человек контактирует с больной птицей на птицефабрике или на птицеферме, – рассказал он.

По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, в 2022 году в Молдове было зарегистрировано три очага птичьего гриппа. Обо всех подозрительных случаях необходимо немедленно сообщать ветеринарному врачу или местной администрации.

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