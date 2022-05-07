Влад Батрынча провёл встречу с зампредседателя Бундестага Германии

0

Сегодня вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча встретился с госпожой Катрин Гёринг-Эккардт, заместителем председателя Бундестага Федеративной Республики Германия.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями об эволюции ситуации в Республике Молдова в контексте последних событий в регионе и их влияния на политическую, экономическую и гуманитарную безопасность Республики Молдова. В то же время вице-спикер выразил благодарность за последовательную помощь и поддержку, оказываемую немецкой стороной в целях преодоления пандемического кризиса и обеспечения экономической устойчивости страны.

Влад Батрынча подчеркнул, что Федеративная Республика Германия является одним из важнейших внешнеторговых партнеров Республики Молдова, учитывая увеличивающуюся долю экспорта молдавских товаров на рынок Германии. В связи с этим Влад Батрынча отметил необходимость расширения молдавско-германских двусторонних отношений на всех уровнях, в том числе парламентском, с внедрением передовой законодательной практики и углублением сотрудничества в рамках группы молдо-германской дружбы.

В свете последних событий Влад Батрынча указал на важность сотрудничества между представителями партии власти и оппозиции, консолидации сил в этот нестабильный и неопределенный период как на единственное жизнеспособное решение для выхода из сложной ситуации, в которой оказалась Республика Молдова, включая эффективное управление потоками беженцев из Украины. Вице-спикер подтвердил, что, несмотря на хрупкость положения нашей страны и ее экономические проблемы, Партия социалистов вместе с коллегами из местных органов власти продолжает принимать конкретные меры по оказанию гуманитарной помощи нашим соседям.

Собеседники также затронули тему приднестровского урегулирования через призму постоянного нейтралитета Республики Молдова, укрепление которого позволит придать импульс реинтеграции молдавского государства. По мнению вице-спикера, продолжение милитаристской риторики недопустимо, и лица, принимающие политические решения, должны препятствовать любым попыткам втягивания Молдовы в вооруженный конфликт.

Официальные лица также обсудили возможность интенсификации молдавско-германских отношений по ряду направлений, в том числе в области энергетической безопасности, посредством проектов по развитию возобновляемых источников энергии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.