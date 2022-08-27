Влад Батрынча принял участие в церемонии воздания воинских и православных почестей герою ВОВ

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Вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча принял сегодня участие в церемонии воздания воинских и православных почестей герою Великой Отечественной войны, красноармейцу Алексею Полякову, погибшему на Шерпенском плацдарме в августе 1944 года. Церемония состоялась на воинском кладбище мемориального комплекса “Вечность” в Кишинёве.

По словам руководителя Национального комитета “Победа” и Поискового движения Молдовы Алексея Петровича, останки героя были обнаружены в феврале текущего года. Перед отправкой для захоронения на Родину, в Воронежскую область, проститься с героем-освободителем пришли десятки жителей Кишинёва, депутаты Парламента РМ, представители дипломатического корпуса России и Беларуси.

Воинские почести герою воздали ветераны из числа Союза офицеров РМ и Союза ветеранов войны в Афганистане, а православные почести – собор военных священников под руководством архимандрита Николая.

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