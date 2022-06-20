Влад Батрынча принимает участие в летней сессии ПАСЕ

Влад Батрынча принимает участие в летней сессии ПАСЕ

Исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча принимает участие в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в составе делегации Парламента РМ. Сессия состоится 20-24 июня в Страсбурге.

В повестке сессии ПАСЕ – дебаты по ряду актуальных вопросов, в том числе по гуманитарным последствиям войны в Украине. Также будет проведена панельная дискуссия высокого уровня, за которой последуют интерактивные дебаты на тему «Поддержка демократической безопасности в Европе». Парламентарии также обсудят контроль онлайн-коммуникаций, способы предотвращения и борьбы с антисемитизмом в Европе, а также вакцинацию как способ предотвращения болезни.

На сессии выступят президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу и король Нидерландов Виллем-Александр.

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