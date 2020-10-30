Влад Батрынча: Почему я голосую за Игоря Додона

Влад Батрынча: Почему я голосую за Игоря Додона
Комментарий депутата ПСРМ от первого лица. 

Это единственный кандидат, за спиной которого команда! Его инициативы поддерживают парламентское большинство, правительство, местная власть в более чем 20 районах, сотни примаров и тысячи советников. 
У него самая консолидированная команда, в том числе в Кишинёве. Вместе с генеральным примаром, 22 советниками, активными кишинёвцами, были начаты важные изменения к лучшему, признаваемые даже оппонентами. Чистота, порядок, важные инфраструктурные проекты.
Команда, возглавляемая Игорем Додоном, доказала, что способна руководить страной в критические моменты, пандемию, экономический, финансовый и сельскохозяйственный кризис (засуха).
Игорь Додон обладает опытом и подготовкой. Обладает видением и платформой. У него есть чёткий план инвестиций и экономического развития, социальной поддержки граждан.
Поддерживает и защищает ценности, разделяемыми большинством людей.
Что мы увидели у оппонентов Додона? Истерику. Панику. Ненависть. Вульгарную риторику. Примитивизм. Лживые обещания.
Какую альтернативу, решения предлагают оппоненты Додона в нынешней ситуации? Новый политический и институциональный кризис? Хаос и дестабилизацию?
А какова была роль этих оппонентов в тяжелом наследстве, полученном Додоном и нами, социалистами, в прошлом году?
С кражей из банков миллиардов, многократным увеличением госдолга, кражей стратегических предприятий, ликвидацией школ и медпунктов, лабораторий, обнищанием граждан и их массовым выездом за рубеж? Каждый пусть ответит за собственные политические “достижения”.
Дорогие друзья!
Понимаем, что существуют поводы для недовольства. Усталость. Любую власть надо критиковать, и она должна делать больше. Все мы ожидаем важных результатов от прокуратуры и юстиции по самым резонансным делам.
Но сегодня власть работает. Активно и ответственно.
Молдове нужна консолидированная команда, политическая стабильность и дисциплина. Вместе мы вернём людям надежду и будущее. Мы верим в Молдову!
В воскресенье, 1 ноября, вместе с близкими, друзьями и коллегами, всей командой я голосую за Игоря Додона!
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