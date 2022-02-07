Влад Батрынча: Период, когда Зинаида Гречаный возглавляла правительство, стал самым благополучным и стабильным в истории Молдовы

Влад Батрынча: Период, когда Зинаида Гречаный возглавляла правительство, стал самым благополучным и стабильным в истории Молдовы

Исполнительный секретарь ПСРМ поздравил Зинаиду Гречаный с днём рождения. 

С большим удовольствием, от имени руководства и всей Партии социалистов поздравляю Вас с днем рождения! Это большая честь для меня – выразить Вам чувство глубокого уважения за ту роль, которую Вы сыграли в истории нашего народа и нашей страны!

Период, когда вы возглавляли правительство, стал самым благополучным и стабильным в истории Молдовы. Вы уверенно вели партию вперед во время президентского мандата Игоря Додона, доказав, что Вы прекрасный организатор, надежный партнер и коллега. И вы были лучшим спикером молдавского парламента – мудрым, профессиональным, достойным.

Ваш неоценимый опыт очень важен для партии, Ваш профессионализм, личностный потенциал, способность находить конструктивные пути решения самых серьезных задач всегда будут надежным ориентиром в самых сложных ситуациях. Мы выражаем Вам огромную признательность за вклад в развитие партии.

От имени Партии социалистов желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в реализации планов и семейного благополучия! – написал Влад Батрынча на своей странице в соцсети. 

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