Влад Батрынча обсудил с послом России сотрудничество РМ и РФ и скорейшее восстановление прямого авиасообщения в интересах граждан

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Исполнительный секретарь ПСРМ, вице-председатель парламента Влад Батрынча провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Как сообщает пресс-служба Партии социалистов, в ходе встречи обсуждались актуальные темы молдавско-российского сотрудничества. Влад Батрынча подтвердил заинтересованность крупнейшей оппозиционной силы Молдовы в продолжении диалога по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес для народов обеих стран.

Вице-спикер обратил особое внимание на необходимость сохранения динамики торгово-экономических отношений, гуманитарно-образовательного сотрудничества, а также приоритетную важность скорейшего восстановления прямого авиасообщения в интересах граждан.

В контексте сложной региональной ситуации стороны отметили необходимость конструктивного подхода к выстраиванию двусторонних отношений и приоритетность прагматичной дипломатии, основанной на взаимовыгодных интересах.

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