Влад Батрынча обратил внимание высоких европейских чиновников на политическое преследование оппозиции и возбуждение политически мотивированных дел

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Вице-председатель парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча вместе с экс-министром юстиции Фадеем Нагачевским провели несколько встреч на “полях” летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в том числе с председателем ПАСЕ Тини Коксом и содокладчиком ПАСЕ по Республике Молдова Пьером-Аленом Фридесом.

Обращаясь к высоким европейским представителям, Влад Батрынча поблагодарил Совет Европы за безусловную поддержку усилий Республики Молдова по укреплению верховенства права. В то же время молдавский парламентарий обратил внимание на многочисленные отклонения действующей власти от норм правового государства и его международных обязательств.

Представитель ПСРМ подчеркнул важность проведения подлинных реформ для обеспечения независимости судебной власти, прокуратуры и Центральной избирательной комиссии, устранения политического контроля над СМИ и Советом по телерадиовещанию – реформ, которые могут быть внедрены только при условии широкого политического и социального согласия в обществе.

Влад Батрынча отметил отсутствие политического диалога между властью и оппозицией, между центральной властью и местными администрациями, а также нападки в адрес местной автономии. Было обращено внимание на политическое преследование оппозиции, возбуждение политически мотивированных дел и т.д. В связи с этим Влад Батрынча обратился к Совету Европы с просьбой внимательно следить за действиями властей Республики Молдова, чтобы не допустить установления диктатуры и создания чрезвычайно опасных прецедентов для стабильности демократии и верховенства права. Европейские официальные лица обязались взять под контроль ситуацию в Республике Молдова и строго мониторить механизмы внедрения реформ.

Отметим, что в рамках летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы также запланированы встречи вице-председателя парламента Влада Батрынча с представителями Венецианской комиссии и ЕСПЧ.

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