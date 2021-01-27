Влад Батрынча избран вице-председателем самой влиятельной группы в ПАСЕ

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Заместитель председателя Парламента Республики Молдова, руководитель национальной Делегации на зимней сессии в Парламентской Ассамблее Совета Европы Влад Батрынча избран вице-председателем, членом Бюро политической Группы социалистов, демократов и “зелёных”- крупнейшей и самой влиятельной группы ПАСЕ.

Напомним, в эти дни Делегация Парламента Республики Молдова во главе с вице-спикером Владом Батрынчей участвует в работе зимней сессии ПАСЕ. Она проходит в Страсбурге с 25 по 28 января.

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