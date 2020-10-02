Влад Батрынча: Игорь Додон – настоящий лидер. Он – единственный, кто справится со всеми задачами! (ВИДЕО)

Влад Батрынча: Игорь Додон – настоящий лидер. Он – единственный, кто справится со всеми задачами! (ВИДЕО)

Создать достойные условия для жизни граждан – главная задача, которую ставит перед собой команда Игоря Додона. Его коллеги и соратники уверены: действующий президент – самый подготовленный человек для управления государством, и единственный кандидат, у которого есть необходимый опыт для решения проблем в непростой период пандемии и экономического кризиса. Об этом заявил вице-председатель Парламента РМ, депутат ПСРМ Влад Батрынча. 

– Считаем, что наш кандидат справится со всеми задачами. Он – единственный, у кого есть такая подготовленная команда. Вместе мы сделаем всё возможное для того, чтобы люди увидели изменения к лучшему.

Реконструкция дорог, реабилитация инфраструктуры станут в последующие 4 года абсолютным приоритетом для всех граждан, независимо от политических взглядов. Во время своего мандата Игорь Додон не делил людей по политическим, национальным или социальным критериям. Это – человек, отвечающий требованиям, настоящий лидер, – сказал социалист. 

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