Влад Батрынча – делегации Венецианской комиссии: Проводимые в стране реформы не должны зависеть от политической конъюнктуры

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Вице-председатель парламента, Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, вице-председатель парламентской Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ, член Исполкома ПСРМ Адела Рэйляну, член Исполкома ПСРМ Максим Лебединский и депутат ПСРМ Гайк Вартанян встретились сегодня с докладчиками Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), которые находятся в нашей стране по приглашению депутатов Блока коммунистов и социалистов. Цель визита европейских экспертов – провести обмен мнениями и консультации по поводу поправок в Кодекс о телерадиовещании, продвигаемых действующей властью.

Депутаты ПСРМ выразили признательность за опыт и поддержку, которую на протяжении многих лет оказывали Республике Молдова члены Венецианской комиссии, чем продемонстрировали заинтересованность в широком сотрудничестве с нашей страной. Об этом свидетельствует и согласие экспертов на проведение нынешнего визита.

Влад Батрынча подчеркнул, что проводимые Республикой Молдова реформы должны пользоваться поддержкой в полной мере, однако они не должны зависеть от политической конъюнктуры. В то же время вице-спикер предупредил о рисках, которые могут возникнуть в случае принятия нечетко сформулированных законов, оставляющих простор для интерпретаций и способных служить интересам злонамеренных правительств.

В свою очередь, Адела Рэйляну отметила, что изменения, внесенные нынешним правительством в Кодекс о телерадиовещании, а точнее возвращение под парламентский контроль государственной компании «Телерадио-Молдова» и Совета по телерадиовещанию, представляют собой политизацию медиаструктур и вмешательство в их деятельность. По её словам, политическая подчиненность этих учреждений была подвергнута критике, в том числе со стороны международных экспертов, в связи с чем Республика Молдова была переведена ​​под усиленный мониторинг со стороны Комитета министров СЕ. Депутат добавила, что в результате этих изменений страдает не только потребитель телепродукции, но, в первую очередь, профессиональная и равноудаленная журналистика.

Представители ПСРМ подытожили, что этот крючкотворный закон нарушает основные принципы демократии, прежде всего свободы мнений и выражения, а сиюминутные вмешательства в законодательство рискуют довести эти принципы до абсурда.

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