Вкус Родины

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О том, чего не хватает эмигрировавшим за границу гражданам РМ

Наверное, ни в одной стране мира люди не готовятся так основательно к праздничным застольям, как в Республике Молдова. Ломящиеся от яств праздничные столы и веселье зачастую у многих иностранцев, побывавших у нас, ассоциируются именно с нашей страной.

А большинство молдаван, уезжающих работать или переезжающих жить в другие страны, на протяжении всей своей жизни продолжают готовить молдавские национальные блюда, щедро накрывать столы и скучать по некоторым аутентичным продуктам, вкус и аромат которых неповторим.

Место посылок изменить нельзя

Накануне новогодних праздников многие наши мигранты обращают свои мысли к родине, дому, родителям, вспоминая совместно проведённые годы, праздники, обычаи и незабываемые блюда мам. Одни соотечественники, что уехали подальше, живут воспоминаниями, другие же, обосновавшиеся поближе, в странах Европы, периодически бывают дома или же получают продуктовые посылки от родных.

В Кишинёве, к слову, возле цирка уже много лет находится место, куда прибывают и откуда отправляются микроавтобусы, перевозящие посылки в европейские страны. Сотни коробок с гостинцами еженедельно вывозят из Молдовы в Италию, Испанию, Францию, Германию, Ирландию и в другие страны. Молдаване высылают своим взрослым детям продукты питания, традиционные закуски, которые не найдёшь ни в одном уголке мира.

В некоторых кулинарных группах в Фейсбуке можно увидеть фотографии столов, ломящихся под тяжестью присланных с родины продуктов питания. На минувшей неделе в фейсбучной группе Gustoşel на глаза попались фотографии двух наших соотечественниц, работающих в настоящее время за границей. Алина Ница с семьёй проживает в Париже. Недавно родители прислали им просто огромное количество продуктов, которые женщина выложила на стол, сфотографировала и поделилась снимками в тематической группе. Чего только там нет: брынза, сало, копчёности, гусь, соления, вино, сладости, лук, чеснок, картошка и масса всего другого.

«Видела утром пост со вкусностями из Молдовы и вспомнила, что не выставила фотографию с тем, что получила из дома от двух наших мам, которые скучают по нам. И мы очень скучаем по картошке, выращенной в мамином огороде. Мечтали сильно о картофеле, запечённом в растительном масле, с брынзой и салом, по маминому рецепту. И вот мама прислала мне не только картошку, но и много чего другого. Не забыла она положить и испечённый ею хлебушек. Я ела и слёзы стекали в тарелку, когда представляла, как мама собирала эту картошку… И вот на протяжении какого-то времени мы готовили и ели еду из домашних продуктов. У меня нет слов передать, и не устану повторять: какая всё-таки вкусная эта домашняя еда!» – написала в посте под выставленными фотографиями обладательница съестной передачи с родины.

Однако многие наши уроженцы посылок с родины не получают: у кого-то уже и родных в Молдове не осталось, другие уехали так далеко, что дешевле жить воспоминаниями о национальной кухне, привыкнув к местной.

Эмигрантки из Молдовы тоскуют по запаху горящих в печи дров и дыма из печной трубы зимой, влажной земли и свежескошенной травы, короткого летнего дождя с большими пузырями в лужах и прибитой пыли, не хватает им уборки винограда, аромата овощей и фруктов из родительского огорода.

И биокурица не поможет

Наша соотечественница Виолета Чокану-Хадей уже 11 лет как обосновалась с семьёй в США. Из слов собеседницы, она с детства была избалована качественной и вкусной едой, которую долгие годы пытается повторить в другой стране.

«Так как я росла в селе, в нашем подворье было всё – птица, овощи и фрукты. Даже когда я уехала учиться в Кишинёв, родители не переставали присылать мне сумки с продуктами из дома, – вспоминает Виолетта. – В морозилке у нас всегда можно было найти домашнюю курицу на заму или кусок свинины на котлеты или отбивные. Это всё было до 2009 года, когда вместе с детьми мы уехали в США. На протяжении всех этих лет я постоянно искала и проводила кулинарные эксперименты, чтобы найти хоть приблизительное сходство со вкусом наших традиционных блюд, но каждый раз терпела неудачу. Даже если покупаешь самую биоорганическую курицу, у замы всё равно нет тех звёздочек жира, которые были в мамином супчике. Иногда мне казалось, что из-за этого впадаю в депрессию, пока не решила для себя, что во время поездок в Молдову буду есть и до следующего приезда хранить в памяти вкус домашних блюд. Но я не бросаю свои попытки всё же добиться идентичного с молдавским вкуса блюд в Америке».

Грёзы диаспоры Канады

Другая наша соотечественница Аурелия Балаур, проживающая в Монреале с 2004 года, в комментарии «АиФ в Молдове» отметила, что она, как и многие её знакомые молдаванки, всегда скучает по дому, по традиционным блюдам и отдельным продуктам питания.

«Если поначалу молдаван, эмигрировавших в Канаду, можно было пересчитать по пальцам рук, то сейчас в этой стране проживает много наших граждан. Мы очень скучаем по родине. Готовим те блюда, к которым привыкли в Молдове. У наших граждан, проживающих в пригородных населённых пунктах, больше сохраняются молдавские обычаи и еда вкусней, так как там много ферм, выращивающих плодоовощную продукцию, животных. Наши люди закупают продукты на этих фермах, консервируют овощи, заготавливают на зиму соления, несколько семей покупают свинью вскладчину и делают шкварки, различные мясные изделия. Но это далеко от Монреаля. А в Монреале сейчас проживает много женщин-молдаванок, которые готовят наши национальные блюда и доставляют их по заказу на дом. Одна молдавская семья держит кондитерскую – пекут на заказ весь тот ассортимент, который был в Молдове в мои студенческие годы. У них можно купить наши молдавские рулеты, рогалики, куличи, пасхи, «Медовик» и другие торты».

Поднятая «АиФ в Молдове» тема так тронула Аурелию Балаур, что она решила привлечь к подготовке материала и участниц группы в соцсетях «Клуб мам города Квебека», которую наша собеседница модерирует. На её просьбу поделиться мнениями, по каким продуктам и блюдам каждая из женщин-эмигранток скучает, посыпалась масса ответов. Вот лишь часть из того большого коллективного списка продуктов, по которым скучает диаспора из Канады: парное коровье молоко, брынза, домашняя жирная сметана, конфеты фабрики «Букурия», их же тающий во рту зефир, не сравнимый с местным, «больше напоминающий мочалку», сладкий, пахнущий солнцем и землёй, болгарский перец, домашние кабачки, мягкая свиная шкурка (сырая и копчёная) с солью, свежесорванные с деревьев горькая черешня, вишня, абрикосы, а ещё рулет с халвой, свежеотжатый муст (виноградный сок), солёные арбузы, компот в банках из сельских погребов и многое другое. Но подавляющее большинство канадских молдаванок мечтают вновь ощутить вкус молодого ядра грецкого ореха. Как сказала Аурелия, ядро грецкого ореха – это грёзы диаспоры Канады.

А ещё эмигрантки из Молдовы тоскуют по запаху горящих в печи дров и дыма из печной трубы зимой, влажной земли и свежескошенной травы, короткого летнего дождя с большими пузырями в лужах и прибитой пыли, не хватает им уборки винограда, аромата овощей и фруктов из родительского огорода. Они считают, что в Канаде жизнь механическая, а в Молдове – полна эмоций.

Пластмассовая айва

Александра Небольсина, уехавшая в Санкт-Петербург четыре года назад, ещё очень хорошо помнит вкус молдавских фруктов и овощей, по которым безумно скучает. В северной российской столице о натуральных продуктах из сада и огорода можно только мечтать.

«Я конечно же больше всего скучаю по натуральным овощам и фруктам. Летом в Питере всё привозное и нет таких помидоров, огурцов наивкуснейших, как в Молдове, – сетует Александра. – Даже на картошку вкусную здесь сложно попасть. Грецкие орехи очень дорогие. Часто вспоминаю неповторимый каш с зеленью, а продающиеся здесь адыгейские сыры лишь едва напоминают его. Очень многие из Молдовы скучают по овечьей брынзе, мне её не хватает для пирога банница. Не найти и ароматной молдавской айвы. В Питере она вообще без запаха – пластмассовая. Ну и конечно же вспоминаем настоящее молдавское вино!»

Турецкая альтернатива

Людмила Рунтова – родом из Гагаузии, но сегодня работает по контракту в Германии. В беседе с «АиФ в Молдове» отметила, что ей раньше несколько раз высылали родственники посылки с вкусностями из Молдовы. В основном это были виноград, персики, яблоки, домашнее вино. Мясные, молочные продукты и яйца через таможню не провезёшь – запрещено законом, а порой очень хочется гагаузской каурмы и мяса домашних птиц и животных.

«Я очень соскучилась по домашней курятине и нашей свинине. Мясо в Германии не такое ароматное, как молдавское, – рассказывает Людмила. – Пожаришь кусок нашей свинины – и аромат распространяется далеко за пределы дома, а тут даже на кухне его не чувствуешь. Да и полюбившихся мне карася и толстолоба здесь нет. У немцев – морская рыба, она не такая жирная. Каурму здесь, конечно же, не найти, и многое другое из того, что я привыкла есть дома. Но приходится выкручиваться – ищу замену, кое-что консервирую на зиму. Как альтернативу нашим вкусным и ароматным овощам и фруктам нашла аналогичную турецкую продукцию. Я даже сварила разные виды варений, закатала маринованные огурцы и помидоры, икру баклажанную, заправку для борща. Засолила целыми кочанами капусту для голубцов и шинкованную с морковью. Приспосабливаемся к новым условиям, но мысли о доме, об оставленном хозяйстве, позволяющем иметь всё своё и натуральное, мучают постоянно».

Все собеседницы «АиФ в Молдове» выразили сожаление, что не могут наслаждаться жизнью на родине, так как нет тех условий и возможностей, которые они открыли для себя в странах пребывания. А как бы хотелось совместить эти составляющие!

Любовь Чегаровская