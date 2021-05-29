Вёз товар без документов: на границе задержали нарушителя

0

Инцидент был зарегистрирован накануне у выезда из города Липканы. Получив оперативную информацию, правоохранители остановили автомобиль Mazda для проверки.

За рулём находился 42-летний житель Единецкого района. Во время проверки в его машине были обнаружены 13 газонокосилок и два насоса. Документов на товар у водителя не было, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

Найденные вещи и автомобиль нарушителя конфисковали. Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.