Вёз товар без документов: на границе задержали нарушителя

Вёз товар без документов: на границе задержали нарушителя

Инцидент был зарегистрирован накануне у выезда из города Липканы. Получив оперативную информацию, правоохранители остановили автомобиль Mazda для проверки. 

За рулём находился 42-летний житель Единецкого района. Во время проверки в его машине были обнаружены 13 газонокосилок и два насоса. Документов на товар у водителя не было, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

Найденные вещи и автомобиль нарушителя конфисковали. Обстоятельства инцидента выясняются.

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