Вёз металлолом без документов и без прав: в приграничной зоне задержали нарушителя

Вёз металлолом без документов и без прав: в приграничной зоне задержали нарушителя

Сотрудники Пограничной полиции в Леова остановили водителя Mercedes Sprinter. У мужчины не было прав, а документы на транспортное средство были просрочены.

Кроме того, 33-летний житель Яловенского района перевозил металлолом без необходимых документов. Гражданин сказал, что забыл водительские права дома. В багажнике его микроавтобуса было более тонны металла, который мужчина, по его словам, собирал у жителей своего района.

Пограничная полиция изъяла транспортное средство вместе с грузом до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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